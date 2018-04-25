В ЕР предложили идеи по модернизации партии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Среди предложений по ребрендингу и модернизации "Единой России" звучат идеи об изменении численности членов партии — как их сокращения, так и увеличения, сообщил глава московского исполкома партии Олег Смолкин.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что большая партийная конференция "Единая Россия". Направление 2026", на которой будут обсуждаться предложения по работе партии и ее модернизации, пройдет в Москве 18-19 мая.

"Кстати, из предложений, которые поступили — кто-то считает, что надо увеличивать количество партийцев, кто-то считает, что, наоборот, партию нужно делать более престижной и затруднять вход в нее… Мнения очень разные", — сказал Смолкин на заседании политсовета московского городского регионального отделения ЕР.