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Политика

Эксперты оценили шансы Медведева стать премьером

11:3625.04.2018
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фотоПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Главным претендентом на премьерское кресло является нынешний глава кабмина Дмитрий Медведев: в его пользу говорят высокие оценки работы правительства со стороны президента и парламента, а также напряженная международная обстановка, требующая консолидации власти для сохранения внутренней стабильности в стране, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Вместе с тем аналитики рассматривают и вариант смены хозяина Белого дома на такого тяжеловеса как столичный мэр Сергей Собянин или молодого технократа наподобие министров Дениса Мантурова и Максима Орешкина, кроме того, не исключается и назначение на этот пост женщины-политика, в частности, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной или председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Стабильный премьер и громоотвод

Здание Администрации Президента Российской Федерации на Старой площади. Архивное фото
© Фото : Фото Москва
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По словам политолога, члена экспертного совета фонда ИСЭПИ Леонида Полякова, реалистичнее всего предполагать, что пост главы правительства будет предложен ныне действующему премьеру Медведеву, о чем свидетельствуют высказывания и оценки, которые президент РФ Владимир Путин давал о работе правительства и премьера в частности.

"Недавний отчет Медведева в Госдуме показал, что он пользуется поддержкой практически всех парламентских политических партий, хотя были и критические высказывания, но очевидно, что поддержка такая есть. Это значит, что при предложении его кандидатуры Госдуме, есть достаточно весомая гарантия того, что ее утвердят при первом же голосовании", — сказал Поляков.

Он подчеркнул, что если кандидатура Медведева будет предложена и одобрена парламентом сразу, то это станет важным сигналом: в такой момент, когда страна подвергается мощным нападкам, нужно, чтобы внутренняя политическая стабильность не нарушалась и не давала трещин.

Профессор РАНХиГС, политолог Владимир Слатинов в свою очередь также отметил, что в пользу сохранения Медведева на посту главы кабмина играют несколько очень важных факторов: обострение международной ситуации вокруг России и очень серьезное усиление давления на страну. "Мы понимаем, что это усиление давления требует консолидации власти. А уход действующего премьера – это очень серьезное перераспределение сфер влияния, перестройка механизма принятия решений. В ситуации усилившегося давления, конечно, Путину пойти на это было бы очень рискованно", — полагает он.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев слушает выступление министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева заседание правительства РФ. 15 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Политолог добавил, что Медведев является своеобразным "громоотводом" для Путина, в случае принятия непопулярных решений, таких как увеличение налоговой нагрузки и пенсионного возраста. "Я даю семь к трем, что Медведев останется", — сказал эксперт.

По мнению ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова, если основной задачей является сохранение стабильности, то с этой точки зрения, конечно, кандидатура Медведева является, оптимальной. "Вполне логично, что для сохранения действующей системы этот пост за Дмитрием Анатольевичем будет сохранен", — сказал он, оценивая шансы Медведева на премьерство.

Премьер для ускорения

Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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При этом Беспалов отметил, что решения президента по кадровым вопросам, в том числе, по ключевым, бывают непредсказуемыми. Он добавил, что если на протяжении прежних шести лет действовали обязательства, которые Путин на себя взял перед Медведевым в свое время: что он гарантирует ему премьерский пост, то едва ли они могут распространяться на следующий срок.

"К тому же, тот очень высокий процент голосов, который получил действующий президент (на прошедших выборах), он как бы развязывает ему руки в решении этого вопроса. Поэтому здесь все зависит от того, что, с точки зрения Путина, является основной задачей правительства", — пояснил Беспалов.

Рассуждая о формировании нового кабинета министров и кандидатуре на пост премьера, Слатинов напомнил слова Путина о рывке, который необходимо сделать для ускоренного развития страны. "Для того, чтобы это сделать, необходимо, прежде всего, реструктурировать исполнительную власть и наполнить ее новым кадровым содержанием. В этом смысле, конечно, эта логика ускорения требует серьезного кадрового обновления правительства… Если рассматривать правительство, как исполнительный инструмент, необходимо его существенное обновление, в том числе, и его руководства, для решения этой задачи", — сказал политолог.

Тяжеловесы и технократы 

Заседание правительства России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Поляков, который хоть и делает ставку на Медведева, не исключает рассмотрение и других кандидатур на пост главы правительства. "Какие-то кандидатуры дополнительно могут обсуждаться, и кто-то из политической элиты может питать некие надежды на то, что его кандидатура может тоже рассматриваться", — отметил он.

"Политика – это как космонавтика, там всегда надо просчитывать запасные варианты, мало ли что, поэтому, если рассматривать команду запасных, то, мне кажется, что в этом списке московский мэр стоит на одном из первых мест. Безусловно, если что-то изменится, может Медведев сам откажется, такие вещи бывают, то первым сменщиком, кто может претендовать на этот пост, был бы, конечно, Сергей Семенович Собянин", — считает Поляков.

По мнению Беспалова, если президент реально хочет каких-то прорывных изменений в экономике, то логично было бы поискать нового кандидата в премьеры. "С моей точки зрения, учитывая, что наиболее значительные достижения в последние годы были достигнуты именно в рамках оборонно-промышленного комплекса, о чем президент недвусмысленно сказал в ходе своего послания Федеральному собранию, вполне логично было бы поручить руководство правительством человеку, который имеет прямое отношение ко всем этим достижениям. С этой точки зрения кандидатура, например, главы Ростеха Сергея Чемезова казалась бы оптимальной. Но при этом могут быть и другие назначения, вполне можно рассматривать и кандидатуру Собянина, и даже кандидатуру главы Счетной палаты Татьяны Голиковой", — предположил эксперт.

Экран с предварительными результатами выборов президента РФ в ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политолог Слатинов в шорт-лист на пост премьера также включил фамилии Сергея Собянина, Алексея Кудрина и даже первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. "Если Путин пойдет на резкий, нестандартный ход, исключать этого я все-таки не стал бы. С учетом того, что новая команда будет более эффективно решать задачи ускорения роста (экономики), то здесь вот какая конструкция: готов ли Путин назначить вместо него (Медведева) тяжеловеса? Тяжеловес типа Кудрина или Собянина, возможно Кириенко?" — сказал он.

По мнению Слатинова, шансы занять премьерский пост есть и у технократов, которые в отличие от "тяжеловесов" не будут отвлекать внимание от первого лица. В пример политолог привел молодых губернаторов, в частности, главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, а также министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Женский вопрос

Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кроме того, Слатинов, как и Беспалов, не исключает рассмотрение на пост главы правительства кандидатуры женщины-политика. "Это, возможно, (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина или (председатель Счетной палаты Татьяна) Голикова… И у Набиуллиной, и у Голиковой политические и управленческие способности выше, чем у, так называемых, молодых технократов. Плюс ко всему женское лицо во многом компенсирует негатив, в том числе негатив непопулярных реформ, которые неизбежны", — предположил он.

Однако эксперт уточнил, что Набиуллина ценна для Путина на своем месте в качестве председателя ЦБ, а вот Голикова могла бы стать подходящим вариантом.

"Голикова имеет уникальный потенциал: она была в Минфине – то есть она раздавала деньги – причем говорят, что она была прекрасным заместителем министра финансов. Потом она была собственно министром здравоохранения, курировала социалку – то есть человек прекрасно знает эту сферу. А теперь она, как руководитель счетной палаты смотрит на это все вообще со стороны, и она хорошо понимает, как функционирует эта машина. Плюс ко всему ей лично доверяет Путин. Для Владимира Владимировича фактор личного доверия имеет огромное значение", — пояснил он.

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