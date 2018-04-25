Пушков прокомментировал угрозы генсека Совета Европы в адрес России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Совету Европе необходимо задуматься о налаживании отношений с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее генсек организации Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. При этом он отметил, что организация может принять в связи с этим меры в отношении России.
Отношения между Россией и Советом Европы ухудшились на фоне лишения российских законодателей ряда прав из-за позиции по Крыму. Россия многократно предлагала пути выхода из кризисной ситуации, однако организация никак не реагировала на предложения российской стороны.
В конце 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее организации не восстановят полностью.