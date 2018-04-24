Путин назначил нового посла России в Марокко

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Марокко Валерьяна Шуваева, говорится в тексте указа главы государства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко", — говорится в документе.

Шуваев в 2004-2008 годах был послом России в Ливии, в 2008-2012 – в Ираке.

Другим указом Путин освободил от обязанностей посла РФ в Марокко предыдущего главу дипмиссии Валерия Воробьева.