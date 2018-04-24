МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Представитель первого вице-премьера России назвал слухами сообщение о вероятном уходе Игоря Шувалова из правительства, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее во вторник телеканал "Дождь" со ссылкой на источники сообщил, что Шувалов может перейти на должность в руководстве МГУ, возглавить проект университета — Научно-технологическую долину, получить высокую должность в руководстве Центрального банка или сменить Анатолия Чубайса на посту главы "Роснано".
"Слухи не комментируем", — сказал РИА Новости представитель первого вице-премьера.
Инаугурация президента пройдет 7 мая. Позднее будет объявлен новый состав правительства.