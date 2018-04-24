Представитель Шувалова назвал слухами сообщение о его уходе с поста

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на встрече с членами попечительского совета инициативы Будущее промышленности России в Москве. 6 деабря 2017

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на встрече с членами попечительского совета инициативы Будущее промышленности России в Москве. 6 деабря 2017

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Представитель первого вице-премьера России назвал слухами сообщение о вероятном уходе Игоря Шувалова из правительства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее во вторник телеканал "Дождь" со ссылкой на источники сообщил, что Шувалов может перейти на должность в руководстве МГУ, возглавить проект университета — Научно-технологическую долину, получить высокую должность в руководстве Центрального банка или сменить Анатолия Чубайса на посту главы "Роснано".

"Слухи не комментируем", — сказал РИА Новости представитель первого вице-премьера.

Инаугурация президента пройдет 7 мая. Позднее будет объявлен новый состав правительства.