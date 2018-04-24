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Политика

Кадыров пригрозил арестовать Трампа и Меркель‍ в случае их визита в Чечню

16:3024.04.2018
(обновлено: 17:00 24.04.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан КадыровГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже давно ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и некоторых западных чиновников. По его словам, если американский лидер или канцлер ФРГ приедут в Чечню, им грозит арест. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он отметил, что сам должен быть включен в новый возможный санкционный список из-за ситуации в Сирии.

"Я должен быть там (в новом санкционном списке — Прим.ред.), потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке — не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, я считаю, что это чисто политически будет неправильно", — заявил политик.

Он добавил, что никогда не был в Европе. По словам главы Чечни, то, что некоторые боятся попасть в санкционный список, говорит о том, что у них есть интересы на Западе.

Кадыров уже был внесен США в санкционный список — в декабре 2017 года его включили в "список Магнитского". Глава Чечни тогда объяснил это тем, что Вашингтон не может простить ему того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

"Лживое угодничество"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Также глава Чечни прокомментировал запрет на его въезд в Эстонию. Он назвал такое решение "лживым угодничеством", которое "страшнее открытой ненависти".

Кадыров напомнил, что власти США давно внесли его в список лиц, которым запрещено пересекать американскую границу, и заблокировали его "несуществующие счета". 

"Теперь власти Эстонии, как дворняжки, подтявкивают, хоть и запоздало, своим американским хозяевам, запретив въезд в страну 49 россиянам, в числе которых есть и я. Вот это лживое угодничество, оно опаснее и страшнее открытой ненависти. Когда лицемер становится еще подлее и готов сделать любую низость, лишь бы приблизиться к важной персоне, чтобы его заметили и похвалили за прислужничество", — отметил он.

Политик считает, что таким государствам не стоит доверять.

"Своим поведением они унижают народ своих стран. А такой хозяин как США сегодня даст кость, а завтра пинком выгонит со двора, и будут эти дворняжки, поджав хвост, бежать и визжать", — считает глава Чечни.

"Игра санкций"

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Как Россия может умно и больно ответить на санкции
Кадыров отметил, что денежные потери некоторых российских компаний из-за санкций не считает дорогой ценой, так как "деньги можно сделать", а президент защищает жизни людей, которые нельзя будет вернуть.

"Теряют определенные бизнес-элиты свои активы. Они зарабатывали это, используя недра нашего государства, народа, поэтому пусть пострадают несколько компаний. Но народ абсолютно живет хорошо из-за санкций", — ответил глава республики на вопрос, считает ли он дорогой ценой то, что под санкции попадают не только государственные чиновники, но и российские компании.

По его словам, нет смысла вводить ответные санкции против европейских компаний, так как "санкции против санкций — это игра", а бизнесмены "не виноваты в том, что их руководство захотело надавить на Россию".

Он подчеркнул, что европейский бизнес до сих пор выкладывается в Россию.

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Политика
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sergej1881
Сказочный ...!
16:46
24.04.2018
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