Глава Крыма уволил двух чиновников в связи с утратой доверия

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Первый заместитель министра ЖКХ Крыма Александр Шептунов и заместитель главы госкомитета по ценам и тарифам республики Алла Чекалина уволены в связи с утратой доверия.

Указы об отставке Шептунова и Чекалиной, подписанный главой Крыма Сергеем Аксеновым, размещены на официальном портале правительства Крыма и датированы 17 апреля.

"На прошлой неделе уволено два чиновника: один — заместитель министра, другой – заместитель председателя госкомитета. Это высокий ранг чиновников, уволены по утрате доверия", — сказал журналистам глава республиканского комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.

Причиной увольнения Шептунова стало использование в личных целях служебного автомобиля Lexus, который был взят им в личное пользование из подведомственного учреждения, отметил Акшатин. Расходы бюджета на пользование автомобилем превысили 300 тысяч рублей.

Чекалина лишилась должности в связи тем, что дважды не уведомила нанимателя (главу правительства) о конфликте интересов (ст. 10 ФЗ 273), добавил глава антикоррупционного комитета.

В отношении еще двух чиновников продолжается служебная проверка, сказал Акшатин.

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