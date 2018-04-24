Кадыров пригрозил Меркель и Трампу арестом, если они приедут в Чечню

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже давно ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников.

"Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

США в декабре 2017 года внесли в "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни. Он попал под санкции с формулировкой "За нарушение прав человека". В конце марта въезд в страну Кадырову и еще 49 лицам по этой же причине запретила также Эстония.

Сам глава Чечни объяснил решение Вашингтона тем, что США не могут простить ему приверженности борьбе с терроризмом, а Таллина — "лживым угодничеством" американцам.

США приняли так называемый "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Он предполагает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла о недопустимости политизации "дела Магнитского".