Кадыров сравнил ситуацию в Сирии с событиями в Чечне в 90-х

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ситуация в Сирии используется для давления на Россию: как и в Чечне в 1990-х годах третьи силы придумали войну против РФ, если так будет продолжаться и дальше, Москве придется принимать меры, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сирия и сирийский народ абсолютно ни в чем не виноват. Как тогда у нас в республике, что было? Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии", — сказал Кадыров в эфире телеканала " Россия 24 ", отвечая на вопрос, что он думает о текущей ситуации в САР.

По его словам, сейчас есть игроки, которые начали показывать "свои мускулы, показывать зубы". "Я считаю, сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить — не получается. Это чисто давка на Россию", — сказал он.

Глава Чечни отметил, что мир не может существовать без России, и складывающаяся в Сирии ситуация грозит мировому сообществу. "Я уверен, что мы не сдадимся. Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики", — подчеркнул Кадыров.

"Мы более сдержанно показываем мировому сообществу: если завтра что-нибудь будет, мы вам говорили, мы показывали, мы просили доказательства. Но я думаю, что если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать меры", — сказал Кадыров, добавив, что это должны быть силовые меры.

По его мнению, необходимо говорить правду о том, что "опасность существует от западных государств", которые "ведут политику против России" и хотят, чтобы РФ "играла под их дудку". "Если мы хотим быть независимым суверенным государством, мы должны отстаивать свои позиции, говорить хотя бы как есть. А если надо, всем нам объединиться вокруг одного лидера и защищать нашу страну и наши позиции", — сказал Кадыров.