В МИД назвали условие для продления СНВ

ЖЕНЕВА, 23 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможность продления СНВ (Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений) будет рассматриваться только после выполнения Соединенными Штатами всех обязательств по договору, пока этого нет, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Речь о возможности продления СНВ еще на пять лет может идти только тогда, когда США четко выполнят свои обязательства в рамках этого договора. Пока они этого не делают", — сказал Ермаков.