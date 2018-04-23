Цифровизация в госуправлении может сократить 30% чиновников, считает Кудрин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что одно из решений по реформе госуправления — цифровизация всех процессов, которая за шесть лет может сократить число чиновников на 30%.

"Если мы хотим быть быстрыми, быстро меняться, быть конкуретноспособными, те скорости, на которых мы сегодня живем, не позволяют нам это сделать. В этой связи одно из решений по реформе госуправления — цифровизация всех процессов. Когда часть нашей работы, более рутинную часть будут выполнять специальные алгоритмы, роботы. И специалистов нужно будет меньше в госуправлении. Мы считаем, на 30% за шесть лет мы можем сократить",- заявил Кудрин в интервью программе "Поздняков"на НТВ.

При этом, по его словам, должны быть выработаны правила, стандарты оценки, требования к чиновникам в этих новых условиях, а те, кто не соответствует этим новым условиям, "должны будут уйти".

"Нам нужна система отбора и подготовки чиновников для вот этой новой службы",- подчеркнул глава совета Центра стратегических разработок.

Он добавил, что должно быть создано федеральное кадровое агентство, которое будет вести работу по отбору людей. "У него (кандидата — ред.) должен быть уровень культуры, связанный именно с госслужбой Все этические нормы прописаны, их никто не соблюдает, их даже не помнят. Вот только эта культура, которую мы иногда недооцениваем, может снизить коррупцию на 20-30%",- добавил Кудрин.

При этом он заметил, что на "некоторых направлениях" численность государственного аппарата нужно увеличивать, а на некоторых — сократить.