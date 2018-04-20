Путин провел телефонный разговор с руководством Кубы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Кубы Диас-Канелем и руководителем кубинской компартии Раулем Кастро, сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Республики Куба Раулем Кастро и председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем", — говорится в сообщении.

Как отмечается, при обсуждении итогов прошедшей 18-19 апреля сессии Национальной ассамблеи народной власти Кубы с российской стороны подтверждена готовность оказывать содействие кубинскому руководству в проведении линии на социально-экономическую модернизацию страны.

Сообщается, что Путин тепло поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост Кубы и с Днем рождения. Он пожелал ему крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности. Мигель Диас-Канель подчеркнул приверженность курсу на всемерное углубление многоплановых связей с Россией. Акцентирован обоюдный настрой на последовательную реализацию двусторонних проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры.

"Владимир Путин также высказал искреннюю признательность Раулю Кастро за многолетнюю совместную работу и большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой", — добавили в пресс-службе Кремля.