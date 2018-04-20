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Политика

Эксперты рассказали о возможных причинах снижения рейтинга Путина

13:2720.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Эксперты объясняют снижение рейтинга доверия Владимиру Путину поствыборным периодом и последовавшим за пиком формы своеобразным "политическим выдохом". Свое влияние могли оказать и колебания курса рубля, и довольно сдержанная реакция России на очередную порцию санкций в отношении страны, но такие события, впрочем, отражаются на рейтинге ситуативно, отмечают опрошенные РИА Новости политологи.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В начале марта, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян Путину находился на отметке около 53%. Ко дню выборов он немного вырос, составив по данным на 17 марта 55,3%, однако уже спустя неделю после дня голосования вновь вернулся к "предвыборной" отметке, снизившись до 53,6%. После этого рейтинг доверия президенту продолжил снижаться. Так, к 1 апреля он оказался на отметке 51,3%, еще неделю спустя – 49,3%. Согласно последним данным опроса, проведенного 15 апреля, рейтинг доверия Путину составляет 48,4%.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая.

Рейтинги на месте не стоят

Монеты России. Архив
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отметил, что рейтинги политиков, как правило, не стоят на месте, а их изменения – волнообразный процесс.

"Очевидно, что перед выборами ставится задача выхода на пик формы. То есть послевыборное снижение рейтинга — вполне естественный процесс, потому что перед выборами накачиваются ожидания, население страны втягивается в дискуссию об образе будущего, идет широкомасштабная экспансия социального оптимизма", — отметил политолог.

Такое информационное давление на избирателей в ходе предвыборной кампании ко дню голосования достигает максимума, а у граждан растут ожидания и оптимизм; но сразу по завершении выборов, мгновенно ничего нового не происходит, уточнил собеседник агентства.

"Я все-таки думаю, что это вполне естественный процесс, который связан именно с поствыборным спадом эмоций и с тем, что ожидания не исполняются быстро и сразу, приходится потерпеть", — пояснил эксперт.

Политический выдох и ситуативное влияние

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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За что на самом деле проголосовала Россия
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин пояснил, что сейчас сложились определенные и внешние, и внутренние обстоятельства для снижения рейтинга; конечно, и "поствыборный синдром тоже сыграл свою роль", согласился он. Эксперт полагает, что в настоящий момент у президента своеобразный "политический выдох".

"Совершенно очевидно, что это связано с паузой, которую Владимир Путин взял перед назначением кабинета министров. Это также связано с внешним беспрецедентным давлением и довольно спокойной реакцией России на введение очередной порции санкций", — уверен эксперт.

Он пояснил, что некоторые электоральные группы считают поведение России в этой ситуации "неоправданно мягким".

Калачев отметил, что, безусловно, имели место события, которые также могли повлиять на снижение рейтинга. "Например, то, что происходило с российским рублем. Очевидно, что падение курса рубля не внушало людям оптимизм. Но я бы не стал преувеличивать значение даже этого фактора", — уточнил эксперт.

В целом негативный информационный фон, события, связанные с международной или внутренней политикой, какие-то экономические проблемы, по его мнению, могут влиять на рейтинг президента, но несущественно.

"Я сказал про падение рубля, еще была трагедия в Кемерово, которая к Путину вроде бы не имеет никакого отношения, но которая могла ситуативно повлиять на рейтинг, на отношение к власти. Есть ситуативные влияния, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, с катастрофами", — добавил Калачев.

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Перспективы и очередное испытание в мае

Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия – страна возможностей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мухин отметил, что нынешнее снижение рейтинга "не страшно". "Через некоторое время он продолжит расти", — уверен эксперт.

По мнению Калачева, сейчас многое будет зависеть, например, от формирования правительства и его программы. "Собственно, очередное испытание рейтинг пройдет в мае, после инаугурации. Он может либо расти, либо снижаться в зависимости от того, насколько люди будут уверены, что президент и его команда способны обеспечить им лучшее будущее", — уточнил политолог.

Вместе с тем, указал собеседник агентства, Путин — политик "тефлоновый", то есть его рейтинг может колебаться, но ниже определенного предела не опускается.

"Есть в обществе убежденные сторонники президента, есть электоральное ядро. Колебания (рейтинга) возможны, именно колебания: рост или снижение, падение — нет. Падение может быть только в перспективе двух-трех лет, если вдруг Россия окажется в состоянии глубокого экономического кризиса, то есть, условно говоря, если та риторика, которая использовалась перед выборами, придет в категорическое противоречие с реалиями", — подчеркнул эксперт, отметив, впрочем, что не ожидает никаких подобных экономических катастроф.

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