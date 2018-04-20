Путин обсудил с главой Узбекистана наращивание стратегического партнерства

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым наращивание стратегического партнерства двух стран и график предстоящих контактов на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание стратегического партнерства и сотрудничества между Россией и Узбекистаном во всех сферах. Обсужден график предстоящих контактов на высшем уровне", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы было уделено большое значение запуску Кандымского газоперерабатывающего комплекса — одного из крупнейших в Центральной Азии. Подчеркивается, что работа предприятия, построенного при участии российской компании "Лукойл", будет способствовать эффективному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана.

В феврале 2015 года "Лукойл" и консорциум подрядчиков во главе с Hyundai Engineering подписали контракт на поставку оборудования и строительство Кандымского ГПЗ стоимостью 2,66 миллиарда долларов. Строительство комплекса производительностью 8,1 миллиарда кубометров газа началось в апреле 2016 года. Общий объем инвестиций в этот проект на первой фазе оценивается в 3,3 миллиарда долларов.

"Лукойл" реализует Кандымский проект с 2004 года совместно с АО "Узбекнефтегаз" в рамках СРП Кандым-Хаузак-Шады. В Кандымскую группу входят шесть газоконденсатных месторождений: Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западные Ходжи.