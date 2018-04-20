Медведев освободил от должности торгпреда России в США Стадника

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности торгового представителя России в США Александра Стадника, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", — говорится в документе.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. В число высланных дипломатов попал и Стадник.