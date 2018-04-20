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Политика

Блогер Варламов еще не решил, от кого пойдет на выборы

11:2620.04.2018
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© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкБлогер Илья Варламов. Архивное фотоБлогер Илья Варламов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Блогер Илья Варламов еще не решил окончательно, пойдет ли он на выборы мэра Москвы и от кого именно будет выдвигаться, однако точно намерен представлять оппозицию, об этом он заявил РИА Новости в пятницу.

Блогер Илья Варламов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Блогер Варламов заявил о желании участвовать в выборах мэра Москвы
В четверг Варламов сообщил в ролике на своем YouTube-канале, что хочет баллотироваться на выборах мэрах Москвы. При этом блогер отметил, что альтернативы действующему мэру нет, и он хочет использовать выборы для того, что бы донести свою точку зрения до москвичей.

"Должна быть какая-то ясность, кто пойдет от оппозиции, все-таки если я пойду, то именно от оппозиционных сил… Понятно, что, конечно, нужно идти от какой-то партии, потому что без партии вообще не имеет смысла. Поэтому я сейчас смотрю, какая партия что предлагает, у кого будут какие праймериз или процедуры для того, чтобы выдвинуться, и там станет понятно, имеет смысл или не имеет. Без партии это пустая трата времени", — заявил Варламов РИА Новости.

По его словам, основная проблема – это муниципальный фильтр, "преодолеть который сегодня никто не может". Он также отметил, что сегодня "на оппозиционном фланге есть пока некая недосказанность, недоговоренность".

"Различные силы оппозиционные до сих пор обсуждают процедуры по поводу праймериз, по поводу того, кто кого будет выдвигать. Поэтому, как только будет ясность у них, будет ясность и у меня — имеет смысл туда идти или нет", — пояснил Варламов.

"С Ильей Яшиным мы этот вопрос обсуждали. Мне идея с праймериз нравится, я по головам точно не собираюсь идти, и у кого-то что-то оттягивать (голоса – ред.) или мешать, тем более все мои знакомые, всех хорошо знаю, будем действовать крайне корректно", — добавил собеседник агентства.

Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Илья Яшин будет участвовать в выборах мэра Москвы
Заявив о желании участвовать в выборах, Варламов представил концепцию своей предвыборной программы из 17 пунктов, которая призвана сделать жизнь в столице удобнее. В частности, Варламов предлагает открыть Кремль для свободного посещения, сделав его аналогом старого города во многих европейских городах и вернуть ему белый цвет. Также он предлагает убрать большинство заборов в Москве.

Для борьбы с пробками в столице Варламов предложил ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением машин жителей центра города, такси и общественного транспорта. Кроме того, он предложил ликвидировать в столице служебные парковки. По мнению Варламова, в Москве необходимо дальше развивать общественный транспорт и способствовать передвижению по городу на велосипедах.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. В мэрии Москвы подчеркивали намерение придерживаться позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности.

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