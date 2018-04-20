Лавров: Путин и Трамп не допустят военного противостояния‍

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

"Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — заявил Лавров.

Министр также отметил, что Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать прямое военное столкновение между странами.

По его словам, военные понимают такие "очевидные" вещи лучше, чем политики.

Лавров также подчеркнул, что Москва будет реагировать на антироссийские действия США, но не скатится до "брани, склок и грубости".

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