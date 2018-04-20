В Аэрофлоте подтвердили проблему с получением экипажами виз США‍

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" подтвердила проблему с получением экипажами американских виз. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиаперевозчика.

В начале апреля в одном из каналов в Telegram была опубликована информация о возможном прекращении "Аэрофлотом" полетов в США из-за трудностей с визами, которые посольство США отказывается выдавать и продлевать пилотам и стюардам.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили РИА Новости, что у компании достаточно экипажей с открытыми американскими визами для долгосрочного авиасообщения между Россией и США.

Визовая блокада

В четверг МИД России сообщил, что Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут лишиться авиационного сообщения.

"Аэрофлот", который является единственной компанией, осуществляющей регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, "так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", отмечалось в заявлении.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что визовая блокада в отношении Москвы выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно, в качестве дополнительного рычага давления.

"Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми", — заявили в МИД.

Москва с недоумением воспринимает попытки обосновать снижение выдачи россиянам американских виз "нехваткой персонала" в консульских учреждениях и обвинить в этом российские власти.

Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно был растянут до 250 дней. "Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Пролеты над Россией

В среду госдепартамент сообщил, что российские власти продлили разрешение на пролеты над своей территорией американских авиалайнеров.

Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил РИА Новости, что Министерство транспорта России проинформировало американскую сторону о продлении разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до октября 2018 года. Кроме того, по словам собеседника агентства, Москва выдала разрешения на грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжить обсуждения с Москвой "по этому и другим вопросам гражданской авиации".

Позднее Минтранс подтвердил продление разрешения на полеты американских авиакомпаний над территорией России. В ведомстве отметили, что такое решение было принято при условии сохранения действующей схемы полетов.