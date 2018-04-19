Блогер Варламов заявил о желании участвовать в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Блогер Илья Варламов заявил, что хочет баллотироваться на выборах мэрах Москвы.

"Что я думаю? А не пойти ли на выборы мэра мне?", — сказал он в ролике на своем YouTube-канале. При этом блогер отметил, что альтернативы действующему мэру нет, и он хочет использовать выборы для того, что бы донести свою точку зрения до москвичей.

Заявив о желании участвовать в выборах, Варламов представил концепцию своей предвыборной программы из 17 пунктов, которая призвана сделать жизнь в столице удобнее.

В частности, Варламов предлагает открыть Кремль для свободного посещения, сделав его аналогом старого города во многих европейских городах и вернуть ему белый цвет. Также он предлагает убрать большинство заборов в Москве.

Для борьбы с пробками в столице Варламов предложил ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением машин жителей центра города, такси и общественного транспорта. Кроме того, он предложил ликвидировать в столице служебные парковки.

По мнению Варламова, в Москве необходимо дальше развивать общественный транспорт и способствовать передвижению по городу на велосипедах.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. В мэрии Москвы подчеркивали намерение придерживаться позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности.