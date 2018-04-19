МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивают в отношении российских граждан власти США, страны могут остаться без авиационного сообщения, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.
"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что подобные ограничения нарушают российско-американское Соглашение о воздушном сообщении от 1994 года, которое предусматривает заблаговременное предоставление всех необходимых документов персоналу воздушных судов.
В то же время Москва с недоумением воспринимает попытки Вашингтона обосновать увеличение сроков ожидания "нехваткой персонала" в консульских учреждениях. Как заявили в министерстве, власти США проводят подобную политику "сознательно и преднамеренно" в качестве дополнительного рычага давления.
"Власти словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми", — сказано в сообщении департамента.