Врио губернатора Воронежской области примет участие в выборах главы региона

ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона, сообщает в четверг облправительство.
В четверг, 19 апреля, выступив перед депутатами Воронежской областной думы с отчетом о работе правительства региона за 2017 год, Александр Гусев объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора региона.
"Многие цифры, которые мы ставим перед собой в качестве задач, разрабатывались и предлагались, в том числе, мной. Безусловно, мне за них нужно будет отвечать. Я рассчитываю на всестороннюю поддержку как своих коллег в правительстве, так и депутатов. Это наши совместные задачи, направленные на то, чтобы наши жители почувствовали улучшения. Буду ли я выдвигаться? Да, я намерен это сделать", — заявил Гусев.
Александр Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Калужской области. В 1985 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат химических наук.
Выборы главы региона должны состояться осенью 2018 года.
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