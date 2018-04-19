Врио губернатора Воронежской области примет участие в выборах главы региона

ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона, сообщает в четверг облправительство.

Избранный осенью 2013 года мэром Воронежа Александр Гусев 25 декабря 2017 года стал временно исполняющим обязанности главы региона — после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.

В четверг, 19 апреля, выступив перед депутатами Воронежской областной думы с отчетом о работе правительства региона за 2017 год, Александр Гусев объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора региона.

"Многие цифры, которые мы ставим перед собой в качестве задач, разрабатывались и предлагались, в том числе, мной. Безусловно, мне за них нужно будет отвечать. Я рассчитываю на всестороннюю поддержку как своих коллег в правительстве, так и депутатов. Это наши совместные задачи, направленные на то, чтобы наши жители почувствовали улучшения. Буду ли я выдвигаться? Да, я намерен это сделать", — заявил Гусев.

Александр Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Калужской области. В 1985 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат химических наук.

С 2007 по март 2009 года — генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук". С апреля 2009 по сентябрь 2010 года — заместитель председателя правительства Воронежской области — руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области. С октября 2010 по сентябрь 2013 года был замгубернатора Воронежской области — первым зампредседателя правительства. В сентябре 2013 года Гусева избрали мэром Воронежа. Гусев является членом регионального политсовета партии "Единая Россия". Декларированный доход Александра Гусева в 2016 году составил 5,3 миллиона рублей.

Выборы главы региона должны состояться осенью 2018 года.

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