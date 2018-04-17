"Единая Россия" ждет от МГЕР предложений по модернизации партии

КАЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости. "Единая Россия" ждет от "Молодой гвардии "Единой России" предложения по модернизации партии, в том числе по ее идеологии, которые будут обсуждаться на партийной конференции в мае, сказал журналистам замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

Ранее секретарь генсовета "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что большая партийная конференция "Единая Россия". Направление 2026", на которой будут обсуждаться предложения по работе парии и ее модернизации, пройдет в Москве 18-19 мая.

"От "Молодой гвардии" мы тоже ждем предложения по вопросам идеологии", — сказал Ревенко в кулуарах молодежного форума МГЕР, который проходит в Казани.

По его мнению, "у правящей партии в основе идеологии должно стоять благосостояние человека". "Здесь — и развитие экономики, и развитие граждан", — добавил он.

Руководитель политического управления аппарата центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии Роман Романов ранее в комментарии РИА Новости сказал, что предшествовать конференции будут региональные дискуссионные форумы, которые пройдут в два этапа — два-три на межмуниципальном и один на региональном уровнях. Часть предложений, по его словам, будет принята к исполнению уже в мае на конференции, а некоторые могут быть вынесены для обсуждения на партийный съезд и найти отражение в уставе партии. В регионах дискуссионные площадки начали работу 10 апреля, продлятся они до 30 апреля.