Министр транспорта Крыма подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На следующей неделе в министерстве будут кадровые замены. Министр уже написал заявление", — сказал Аксенов журналистам.

Заявление об увольнении уже согласовано, добавил глава Крыма. Он также обозначил причины, которые привели к очередной (уже четвертой с 2014 года) отставке министра транспорта региона.

"Задачи, которые стоят перед министерством транспорта, понятны. Мы видим, что ни один министр организовать работу на должном уровне не смог… Это ликвидация пробок в Симферополе, Ялте, оптимизация движения маршрутных такси, проведение конкурсных процедур, оптимизация расписания, наличие расписания на остановках, требования к качеству транспорта общественного, который перевозит пассажиров, и так далее. … Мы видим, что, к сожалению, большое количество нерешенных вопросов у министерства транспорта", — сказал Аксенов.

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