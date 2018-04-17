Информационный поток с Запада подмял под себя мировые СМИ, заявила Захарова

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Поток информации с Запада подмял под себя мировые СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"За последнее десятилетие мир опутал какой-то спрут западной информации, подмяв под себя по большому счету и национальные СМИ. Национальные СМИ существуют и в Азии, и в Африке, но посмотрите, что для них является первоисточником. Для них первоисточником, к сожалению, во многом является информация западных информационных агентств, либо картинки, распространяемые западным телевидением", — сказала Захарова, выступая на четвертом Международном форуме русскоязычных вещателей.