Захарова объяснила, почему США постоянно "запугивают" Россию

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему США прибегают к "бесконечным запугиваниям и санкциям" в адрес России. Своими мыслями дипломат поделилась в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Захаровой, Вашингтон не сумел "поддерживать дипломатическую игру" с Россией, в связи с чем перешел к реализации другого плана.

"К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям", — заявила она.

Также официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала подобное поведение американской стороны частью "большой стратегии".