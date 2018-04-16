Конкурсная комиссия отобрала три кандидатуры на пост мэра Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 16 апр — РИА Новости. Конкурсная комиссия выбрала в понедельник трех кандидатов на пост главы Калининграда из десяти претендентов, которые подали документы для участия в конкурсе, передает корреспондент РИА Новости.

Комиссия посчитала, что директор ООО "Партнерская группа "Перспектива" Елена Нилова, депутат Государственной Думы VII созыва Алексей Силанов и руководитель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев могут претендовать на кресло главы города. Мэра Калининграда депутаты городского совета 18 апреля выберут путем тайного голосования из трех кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

"В целом были интересные концепции. Но жаль было видеть, что многие конкурсанты не понимают полномочия, функционал администрации города, что это серьезная ответственность и больше фантазируют… Опыт, знания и любовь к городу – это те вещи, которые необходимы, у нас нет времени на раскачку, мы хотим видеть профессионала, исходя из этого мы и принимали решение", — сказал журналистам председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоялся в понедельник в городском совете Калининграда. Претенденты представили разработанную концепцию развития города и продемонстрировали комиссии знание Конституции РФ, нормативных правовых актов РФ и Калининградской области о местном самоуправлении, о муниципальной службе, устава Калининградской области, устава Калининграда, муниципальных нормативных правовых актов о муниципальной службе, правил делового этикета, основ делопроизводства.

Прием заявок на участие в конкурсе на должность главы Калининграда завершился 5 апреля, всего на высший муниципальный пост претендовали 10 человек. С 6 апреля в десятидневный срок проводилась проверка представленных на конкурс документов в различных органах.

Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, 21 марта объявил о досрочном прекращении своих полномочий, объяснив это переходом на другую работу. Исполняет обязанности главы администрации Калининграда до назначения нового мэра заместитель Ярошука Наталья Дмитриева.

В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.