Председатель думы и глава Находки подали в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Глава Находки и председатель думы Находкинского городского округа подали в отставку, сообщает администрация Приморского края.
Тарасенко подчеркнул, что "когда исполнительная и законодательная власть не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди".
Глава Находки Андрей Горелов отметил, что такое решение конфликтной ситуации в муниципалитете правильное, и принял предложение об отставке. Председатель думы Евгений Воронин извинился за то, что конфликт "вышел за рамки", и подтвердил готовность уйти в отставку.
По данным местных СМИ, конфликтная ситуация в муниципалитете связана с кадровой политикой.