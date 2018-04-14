Председатель думы и глава Находки подали в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Глава Находки и председатель думы Находкинского городского округа подали в отставку, сообщает администрация Приморского края.

"Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил главе и председателю думы Находки написать заявления об увольнении в субботу, 14 апреля. Такое решение принято руководителем края в связи с затянувшейся конфликтной ситуацией между двумя ветвями власти в муниципалитете", — говорится в сообщении.

Тарасенко подчеркнул, что "когда исполнительная и законодательная власть не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди".

Глава Находки Андрей Горелов отметил, что такое решение конфликтной ситуации в муниципалитете правильное, и принял предложение об отставке. Председатель думы Евгений Воронин извинился за то, что конфликт "вышел за рамки", и подтвердил готовность уйти в отставку.

По данным местных СМИ, конфликтная ситуация в муниципалитете связана с кадровой политикой.