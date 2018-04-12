В Госдуме рассказали о работе над законом о ложной информации в соцсетях

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский планирует доработать ко второму чтению проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях, но не менять его концепцию.

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.

"Конечно, буду вместе с коллегами изучать те предложения и поправки, которые будут поступать. Выбирать самые лучшие, здравые из них. Моя задача — чтобы не изменилась концепция, чтобы сама наша идея просто была отшлифована какими-то предложениями, но не изменена концептуально", — сказал Боярский РИА Новости, отвечая на вопрос о том, планирует ли парламентарий работать надо поправками законопроекта ко второму чтению.

Депутат подчеркнул, что промежуток между первым и вторым чтением – один из самых ответственных этапов в работе над любым законом.

"Поэтому мы приветствуем и открыты к любым предложениям… Наша задача — понять документ, который будет работать, чтобы его применение не вызывало никаких вопросов, двойных трактовок, чтобы он был полезен людям. Хотим защитить информационное пространство страны и граждан от недостоверной информации. Больше чем уверен, что ко второму чтению поступит много предложений, которые будут рассматриваться комитетом", — пояснил политик.