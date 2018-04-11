Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили сирийскую проблематику, в том числе в связи с ракетными ударами ВВС Израиля по аэродрому "Тифор" в провинции Хомс, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора "обсуждена сирийская проблематика, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому "Тифор".

"Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности", — сообщили в Кремле.

Кроме того, в свете отмечаемого 12 апреля Дня памяти жертв Холокоста "обе стороны вновь однозначно заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Отмечается, что в данном контексте "Нетаньяху обратил внимание, что 9 мая этого года в Израиле будет впервые официально праздноваться День Победы". Условлено о продолжении контактов, добавили в Кремле.