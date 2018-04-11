Путин: двусторонние отношения России и Вьетнама находятся на подъеме

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея У Юн Гын на церемонии вручения верительных грамот. 11 апреля 2018

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея У Юн Гын на церемонии вручения верительных грамот. 11 апреля 2018

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия и Вьетнам успешно развивают стратегическое партнерство, взаимодействие двух стран налажено во многих направлениях и находится на подъеме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вьетнам — один из ведущих партнеров России. Товарооборот в прошлом году увеличился на треть. Осуществляется тесное военное и военно-техническое сотрудничество, эффективно функционирует межправительственная комиссия. В целом двустороннее взаимодействие находится на подъеме", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран в среду.

Президент подчеркнул, что Россия и Вьетнам успешно развивают отношения стратегического партнерства на высшем и высоком уровне, налажена координация двух стран, прежде всего, в рамках многосторонних организаций на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.