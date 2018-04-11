Яшин заявил, что поддерживает праймериз перед выборами мэра Москвы

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава московского муниципалитета Красносельский, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин заявил РИА Новости, что его сообщение в сети микроблогов Twitter о выдвижении на пост мэра Москвы неправильно интерпретировали: он поддерживает идею выбрать единого кандидата от демократических сил на праймериз.

Накануне Яшин сообщил в Twitter, что будет участвовать в выборах мэра Москвы. Между тем ранее экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков призвал ряд партий, в частности, "Яблоко", ПАРНАС и "Гражданская инициатива", провести праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах мэра Москвы. После сообщения Яшина Гудков заявил, что намерен самостоятельно баллотироваться на пост мэра Москвы, не надеясь на создание коалиции и выдвижение единого кандидата.

"Я это и предлагаю — сформировать единый фронт и выдвинуть единого демократического кандидата через систему, механизм праймериз… Я подтверждаю свою готовность участвовать в праймериз. Если я выиграю праймериз, я надеюсь на поддержку проигравших кандидатов. Если сложится так, что я сам проиграю, то я буду поддерживать победителя праймериз — так должно быть", — сказал Яшин РИА Новости.

Он добавил, что СМИ неправильно интерпретировали его пост в Twitter, и отметил, что в своем видеообращении он четко заявил о желании участвовать в праймериз. Яшин сказал, что, по его мнению, ни один из кандидатов на демократическом фланге не является "безусловным".

"У всех есть свои плюсы, у всех есть свои минусы, у всех есть интересы, у всех есть свои амбиции. Арбитром в споре между разными кандидатами — условно говоря, между Гудковым, мной и (Сергеем) Митрохиным — должны стать избиратели", — сказал Яшин.

Он подчеркнул, что кандидаты не должны обижаться друг на друга и "подначивать" конкурентов. По словам лидера "Солидарности", им нужно апеллировать к избирателям и рассказывать о своей программе.