Путин: РФ удовлетворена диалогом с Кубой по внешнеполитической проблематике

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран отметил, что Куба является надежным союзников России и в Москве удовлетворены качеством российско-кубинского диалога по внешнеполитической проблематике.

Путин принимает верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, среди которых представители Италии, Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы и Южной Кореи. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

"Республика Куба — давний и надежный союзник России. Наши народы связывают крепкие узы дружбы и солидарности. Двустороннее сотрудничество носит стратегический характер, реализуются масштабные совместные проекты в сферах энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры и медицины. Расширяются культурно-гуманитарные обмены", — сказал Путин.

"Сегодня Куба проводит последовательный курс на социально-экономической обновление, в этой связи появляются дополнительные возможности для углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества наших стран. Куба традиционно пользуется высоким авторитетом на международной арене. Удовлетворены качеством российско-кубинского диалога по внешнеполитической проблематике", — добавил президента РФ.