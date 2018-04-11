Медведев: новое правительство займется изменением экономической политики

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что изменения в макроэкономической политике государства являются задачей нового правительства РФ, при этом премьер не стал комментировать возможность новых подходов к экономическому росту и налоговой политике.

"Я могу развернуто отвечать на этот вопрос, но в силу специфики этого доклада это, наверное, с моей стороны было бы неправильно, потому что за изменение подходов к экономическому росту, налоговую политику и иные вопросы будет отвечать новое правительство Российской Федерации", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Премьер отметил, что в ходе доклада достаточно подробно отчитался о проделанной за 6 лет работе. "Контуры же будущей политики, вне всякого сомнения, основаны на послании президента Федеральному Собранию, и по сути это была предвыборная программа нашего кандидата в президенты, Владимира Путина. Естественно, будущее правительство должно будет сделать все, чтобы эту программу реализовать", — отметил он.

Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>