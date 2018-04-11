Медведев продолжит руководить кабмином в ближайшие годы, считает политолог

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Действующий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом о работе правительства держался очень уверенно, в самом докладе прослеживается линия преемственности, вероятно, Медведев продолжит руководить кабмином как минимум ближайшие пару лет, считает руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Медведев в среду выступил в Госдуме с ежегодным докладом о работе правительства. Нынешний доклад посвящен не только прошлому году, но охватывает в целом период прошедших шести лет. Медведев отметил, что этот отчет особый – он последний для нынешнего состава кабмина, поскольку 7 мая, после инаугурации президента, правительство сложит полномочия.

"Важно, что держался он уверенно — очень уверенно", — сказал Калачев РИА Новости.

По тому, как уверенно он выступал и что говорил, в частности, что Россия встала на путь развития, несмотря на все трудности, можно делать прогнозы и о перспективах, полагает эксперт.

"Мне кажется, самое важное в этом докладе — будет ли линия преемственности, останется ли Медведев премьером или нет. Совершенно очевидно, что эта линия преемственности будет. Россия, по мнению Медведева, встала на курс развития, и Дмитрий Анатольевич, я думаю, продолжит руководить кабинетом министров в ближайшие годы — как минимум, пару-тройку ближайших лет", — считает политолог.