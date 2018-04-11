Совфед ратифицировал соглашение с Южной Осетией о признании образования

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду межправсоглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификаций.
Соглашение регулирует взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, полученного в РФ и Южной Осетии, с предоставлением обладателям образования соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств сторон.
Документ отвечает интересам РФ в части повышения экспортного потенциала российской системы образования, способствует расширению образовательного сотрудничества между государствами, разрешает ряд вопросов, связанных с обучением обладателей соответствующего образования в России и Южной Осетии, отмечается в пояснительной записке.