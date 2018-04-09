Небензя возмущен хамством в отношении России

ООН, 9 апр – РИА Новости. США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении России, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны", заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

"Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других", – сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, при этом используется "широкий арсенал методов", к которым Небензя отнес "клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства".

"Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена "холодной войны" такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли", — добавил он, обращаясь к участникам заседания.