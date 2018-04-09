Высылка российских дипломатов была провокацией, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с российскими дипломатами в Москве. 9 апреля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с российскими дипломатами в Москве. 9 апреля 2018

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из разных стран была провокацией, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Высылка под абсолютно надуманным предлогом 150 российских дипломатов из почти 30 стран, конечно, это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из устава Организации объединенных наций, выполнения тех договоренностей, которые закреплены в многочисленных международных договорах, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", — сказал он на встрече с российскими дипломатами, досрочно прекратившими длительные загранкомандировки в марте.

Лавров напомнил, что "мы ответили адекватно, мы не будем никогда прогибаться под ультиматумом, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.