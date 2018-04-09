Подавший в отставку глава кемеровского облсовета займется преподаванием

КЕМЕРОВО, 9 апр – РИА Новости. Глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын рассказал, что после завершения карьеры в региональном парламенте намерен заняться адвокатской деятельностью и преподаванием.

Ранее сообщалось, что Синицын подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Кемеровского облсовета, чтобы депутаты смогли проголосовать за экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат депутата облсовета. По словам Синицына, депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.

"Я благодарен Аману Гумировичу (Тулееву) за возможность увидеть мир политики изнутри и поучаствовать в законотворческом процессе. Это бесценный опыт, который не каждому удается получить. Благодаря его поддержке у меня такая возможность была. Однако у меня есть и всегда были две любимые профессии: адвокатская деятельность и преподавание, и я с удовольствием вернусь к любимому делу", — сказал Синицын РИА Новости, добавив, что у него также есть огромное количество личных планов, вынужденно отложенных из-за напряженного рабочего графика на посту председателя облсовета.

Алексей Синицын родился в 1976 году в Кемерово. В 1998 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Кандидат экономических наук. В 1998-2013 годах вел адвокатскую деятельность.

В 2013-2016 годах — председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Совета народных депутатов Кемеровской области. С 2015 года по настоящее время — секретарь кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". С октября 2016 года — председатель Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва. Женат, воспитывает двух детей.

Тулеев, руководивший регионом более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.