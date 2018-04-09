КЕМЕРОВО, 9 апр – РИА Новости. Глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что в понедельник досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета.
По его словам, он написал заявление о сложении полномочий председателя облсовета, чтобы у депутатов появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева.
"Считаю, что Аман Гумирович абсолютно вправе занять место лидера своей команды, учитывая колоссальную поддержку населения, полученную этой командой на выборах 2013 года", — добавил Синицын.
По его словам, депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.