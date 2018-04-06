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Политика

Явлинский не будет баллотироваться на следующих президентских выборах

16:2306.04.2018
(обновлено: 16:50 06.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГригорий Явлинский. АрхивГригорий Явлинский. Архив
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один из сооснователей "Яблока", участвовавший в мартовских выборах президента России Григорий Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим президентским выборам.

Портреты кандидатов в президенты РФ с данными по голосованию за них на экране в ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Песков объяснил, почему итоги выборов можно считать неожиданными
"Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут, что пока неизвестно, но наша партия должна работать исходя из того, что они будут", — заявил Явлинский в пятницу на заседании партийного бюро.

Он призвал партию искать новых людей.

"Все мои возможности исчерпаны — вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их", — добавил политик.

Он отметил, что партия должна подготовиться к выборам.

"Во-первых, они (выборы — ред.) могут случиться неожиданно, а во-вторых, шестилетний срок… Шесть лет — это раз, два и все. Причём на пути к этому ещё будет Госдума, так это надо завтра — ищите кандидата, чтобы потом не говорили: "одни и те же люди", — заявил Явлинский.

Он подчеркнул, что прошедшая кампания помогла партии продолжить движение вперед.

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Явлинский заявил, что прошедшие выборы были мало похожи на настоящие
"Для нас основа на будущее, вот она, серьезная база, вот ради чего это делалось — только ради одного того, чтобы создать для партии перспективу, создать для партии возможность движения дальше, этим всем следовало заниматься", — добавил политик.

Согласно данным ЦИК, Явлинский на выборах президента России 18 марта набрал 1,05% голосов, за него галочку в бюллетени поставили 769 тысяч 644 человека. Таким образом, Явлинский стал пятым в президентской гонке. Победу на выборах одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов (за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей).

 

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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S F
Отряд не заметит потери яблочка....
16:39
06.04.2018
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yyuu95
да неужели и ему это дошло?
16:35
06.04.2018
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Relhzirf Cm
Ничего удивительного, выглядит он очень неважно.
16:34
06.04.2018
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