Явлинский не будет баллотироваться на следующих президентских выборах

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один из сооснователей "Яблока", участвовавший в мартовских выборах президента России Григорий Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим президентским выборам.

"Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут, что пока неизвестно, но наша партия должна работать исходя из того, что они будут", — заявил Явлинский в пятницу на заседании партийного бюро.

Он призвал партию искать новых людей.

"Все мои возможности исчерпаны — вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их", — добавил политик.

Он отметил, что партия должна подготовиться к выборам.

"Во-первых, они (выборы — ред.) могут случиться неожиданно, а во-вторых, шестилетний срок… Шесть лет — это раз, два и все. Причём на пути к этому ещё будет Госдума, так это надо завтра — ищите кандидата, чтобы потом не говорили: "одни и те же люди", — заявил Явлинский.

Он подчеркнул, что прошедшая кампания помогла партии продолжить движение вперед.

"Для нас основа на будущее, вот она, серьезная база, вот ради чего это делалось — только ради одного того, чтобы создать для партии перспективу, создать для партии возможность движения дальше, этим всем следовало заниматься", — добавил политик.

Согласно данным ЦИК, Явлинский на выборах президента России 18 марта набрал 1,05% голосов, за него галочку в бюллетени поставили 769 тысяч 644 человека. Таким образом, Явлинский стал пятым в президентской гонке. Победу на выборах одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов (за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей).