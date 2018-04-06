Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Должностей, в частности, лишились: