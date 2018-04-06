МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В указе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.
Должностей, в частности, лишились:
- замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев,
- начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков,
- начальник Уральского юридического института МВД генерал —майор Александр Гук,
- начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров,
- начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин,
- глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин,
- глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков,
- министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин,
- глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин,
- глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев,
- глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов,
- замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.