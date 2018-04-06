Кремль прокомментировал идею выдвинуть Тулеева главой парламента Кузбасса

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выдвижением экс-губернатора Амана Тулеева в спикеры совета народных депутатов Кемеровской области.

Тулеев, руководивший регионом более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. В четверг стало известно, что группа депутатов Госдумы от Кемеровской области обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.

"Это прерогатива регионального парламента", — сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".