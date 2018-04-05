"Зеленые" определились с кандидатурой на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" на выборах мэра Москвы выдвинет кандидатуру космонавта-испытателя Сергея Ревина, а на выборах губернатора Московской области — предпринимателя Ильдара Неверова, сообщил РИА Новости председатель партии Анатолий Панфилов.

Лидер "Альянса Зеленых" Александр Закондырин ранее заявил о намерении провести надпартийные праймериз для определения единого кандидата на выборах мэра Москвы и пригласить к участию в них "Яблоко", "Зеленых" и другие экологические организации.

"Тема чисто "зеленого кандидата" не совсем актуальна для Москвы, в Москве много проблем: транспортных, экономических, вопросы безработицы и мигрантов, проблема здравоохранения, образования. То есть выходить с темой "зеленый кандидат" — это неактуально и слишком узко. И у нас есть свой кандидат, которого поддержит партия — член центрального совета, космонавт-испытатель Ревин Сергей Николаевич, герой России, который родился в Москве", — сказал Панфилов.

Председатель партии отметил, что Ревин уделяет много внимания образовательным и экологическим программам. "Он очень активный человек. Я считаю, что мы такого человека будем позиционировать. Понятно, что победа на выборах мэра — это отдельная тема", — пояснил Панфилов.

"В Московской области мы будем тоже обязательно выдвигать нашего кандидата — это Неверов Ильдар, он мой заместитель, занимается промышленной экологией, состоит в "Деловой России", где возглавляет комитет по экологии. Он предприниматель, ведет очень активную деятельность, и, в том числе в Мособласти, у него есть конкретные проекты по актуальнейшей проблеме, в данном случае это утилизация бытовых отходов", — добавил Панфилов.

Выдвижение этих двух кандидатур должно пройти на уровне московской региональной организации и московской областной организации партии, но в соответствии с уставом партии данные решения должны быть согласованы с центральным советом, после чего при необходимости партия может провести съезд, сообщил собеседник агентства.

"Я думаю, что ничто не мешает партии выдвинуть этих кандидатов, и это будет выдвижение, по-видимому, в начале июня — да, мы их будем выдвигать, практически сто процентов. В случае, если они не пройдут муниципальный фильтр, мы можем поддержать кандидатуру Сергея Собянина", — подытожил Панфилов.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью газете "Ведомости", что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы в 2018 году.