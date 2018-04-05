На выборах мэра Москвы применят технологию "мобильного избирателя"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Технология "мобильного избирателя" будет применена в Москве на выборах мэра столицы, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Мобильный избиратель" оправдал себя на федеральном уровне, ее опробовали субъекты. У нас эта схема будет тоже работать", — сказал Горбунов на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

Как пояснила член столичного избиркома Рима Кузнецова, институт так называемого "мобильного избирателя" не будет применяться на выборах депутатов в Московскую городскую думу, "поскольку проходят они исключительно по мажоритарной избирательной системе".