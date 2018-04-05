В ГД внесли проект о праве голосовать на выборах в Госдуму на любом участке

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Законопроект о праве голосовать на выборах в Госдуму на любом участке вне зависимости от места жительства внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщил один из авторов инициативы, член комитета государственному строительству и законодательству Виктор Пинский ("Единая Россия").

"Прошедшие президентские выборы показали эффективность этих мер. Возможность проголосовать не по месту жительства получили миллионы граждан России. Процедура включения в списки избирателей по месту фактического пребывания простая и понятная. У меня она заняла пять минут через сайт Госуслуги. Благодаря этому смог 18 марта проголосовать в Москве, хотя прописан во Владивостоке", — приводит слова Пинского пресс-служба фракции.

По его словам, инициатива позволит гражданам голосовать на выборах депутатов Госдумы не по месту жительства в пределах своего одномандатном округа. Уведомить избирком об этом своем желании можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию.

Согласно информации, опубликованной в базе данных Госдумы, изменения предлагается внести в федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Авторами проекта также выступают первый зампред комитета Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") и зампред комитета Александр Грибов ("Единая Россия").