Встреча Путина и Эрдогана продолжалась полтора часа

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре. 3 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре. 3 апреля 2018

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Встреча с глазу на глаз президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Анкаре завершилась, она продолжалась 1,5 часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого лидера.

"Встреча Путина с Эрдоганом продолжалась 1,5 часа, она завершена. После нее началось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", — сообщили в пресс-службе.

До этого на площади перед дворцом президента Турции состоялась торжественная церемония встречи Путина с Эрдоганом. Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, президенты представили друг другу свои делегации.

После этого Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС "Аккую". По окончании церемонии, на которую лидеры пришли под исполненную турецким оркестром русскую народную песню "Калинка-малинка", они проследовали во дворец, где начали двусторонние переговоры.