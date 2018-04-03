Эксперты: технологии позволили обеспечить прозрачность выборов президента

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Прозрачность прошедших в марте президентских выборов была достигнута благодаря использованию высокотехнологичных средств на избирательных участках и многослойной системе фильтров по предотвращению нарушений, считают эксперты.

"Были предприняты меры по обеспечению прозрачности путем установки видеокамер не только на УИК, но и на территориальных избирательных комиссиях. Также появился новый инструмент — общественные наблюдатели от общественных и региональных палат, а также от федеральной", — подчеркнул в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод.

По словам экспертов, процесс голосования также значительно облегчило введение QR-кодирования и запуск системы "Мобильный избиратель".

"Саму систему ЦИК очень грамотно выстроил по всей стране. В любой момент времени любой гражданин нашей страны мог зайти на сайт и посмотреть, что происходит на избирательных участках", — отметила в разговоре с РИА Новости член ОП РФ, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Все это в свою очередь значительно повысило и укрепило доверие россиян к избирательной системе. Следствием этого стала рекордно высокая явка избирателей: по данным ЦИК, она составила 67,54%.

"Граждане видят и открытость, и конкурентность выборов, борьбу с нарушениями на участках. В результате избирательной системе больше доверяют и рассматривают выборы как поддержку своего кандидата, а не какую-то пустую формальность", — добавил Брод.

Голос за лидера нации

Согласно итоговым данным ЦИК, в результате голосования, которое состоялось 18 марта, Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Таким образом, Путин побил собственный рекорд.

"Он — общенациональный лидер, самая авторитетная политическая фигура, тот, кто предложил самую эффективную из всех политиков внешнеполитическую стратегию и план развития внутренней политики России. Поэтому граждане это видят и дали свою оценку своим участием в выборах", — уверен Александр Брод.

Всего, по данным Центризбиркома, за действующего президента проголосовали в целом 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей. Среди них значительную часть составили представители российской молодежи.

"Мне кажется, это связано с тем, что политика Владимира Владимировича ориентирована на совершенно разных людей. Он совершенно спокойно общается с предпринимателями и с работниками заводов, огромное внимание уделял молодежи", — отметила Ольга Амельченкова.

3 апреля Владимир Путин назвал прошедшие выборы президента самыми чистыми в истории России. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой.

"Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.