МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Наращивание военного потенциала НАТО у границ России совершенно не оправдано, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, абсолютно не оправдано", — сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что со странами Балтии, которые сегодня занимают самые радикальные позиции, "никогда не было военного измерения". "Теперь, "благодаря" усилиям НАТО, у нас появилось военное измерение и эти страны стали учитываться и в военном планировании Российской Федерации. Это их выбор", — добавил высокопоставленный российский дипломат.