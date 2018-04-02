Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки‍

МОСКВА/КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев сохранит за собой кабинет в здании органа исполнительной власти региона, получит в безвозмездное пользование резиденцию в селе Мазурово, а на его счет ежемесячно будут переводиться 50 тысяч рублей. Эти и другие льготы прописаны в законе "О присвоении губернатору Кемеровской области Аману Тулееву почётного звания "Народный губернатор", принятом советом народных депутатов области в 2011 году, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Тулеев после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека, в воскресенье подал в отставку. Он выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как "с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну, нельзя, морально нельзя". Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тулеева и назначил врио главы региона Сергея Цивилева.

Исключительные заслуги

Закон о почетном звании "Народного губернатора" был принят в декабре 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью". Согласно тексту закона, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ, которая ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

Как следует из текста закона, после прекращения полномочий губернатор может продолжить общественную деятельность, тогда ему предоставляется помощник и оборудованное мебелью и офисной техникой служебное помещение в здании органа исполнительной власти Кемеровской области. В нем должны быть мебель, оргтехника и компьютер, подключенный к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

"Губернатору, прекратившему свои полномочия, и его супруге предоставляется пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение, которое было предоставлено губернатору в качестве служебного жилого помещения на день прекращения им своих полномочий, либо иное жилое помещение площадью не менее 93 квадратных метров, расположенное в селе Мазурово Кемеровской области", — говорится в документе.

Финансирование расходов на реализацию данного закона запланировано за счёт средств областного бюджета, "а также из иных не запрещённых действующим законодательством источников".

Льготы предоставит коллегия

Согласно декларации, доходы губернатора Кемеровской области Амана Тулеева за 2016 год составили 5,42 миллиона рублей, включая заработную плату, государственную пенсию, выплаты за почетные звания. При этом более половины из них — около 2,98 миллиона — ушло на благотворительность. Как сообщала обладминистрация, все средства Тулеева, получаемые за почетные звания, ежемесячно перечисляются детям-сиротам, обучающимся в учреждениях профессионального образования на "хорошо" и "отлично", студентам, аспирантам и многодетным малообеспеченным семьям.

Источник, близкий к местным властям, сообщил РИА Новости, что коллегия администрации Кемеровской области ещё не обсуждала льготы, которые по региональному законодательству положены Аману Тулееву после отставки с должности губернатора.

"Заседание коллегии (областной администрации) по этому вопросу не собиралось. Согласно закону, именно она отвечает за порядок его реализации", — сказал собеседник агентства.

Впечатлениями от резиденции в Мазурово ранее поделился депутат Государственной думы от Кузбасса, член комитета по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, он впервые оказался там, когда Владимир Путин навещал Тулеева, который был на больничном и восстанавливался после операции. "Обстановка в доме спартанская… простая мебель советского образца… никакого золота и прочего китча", — охарактеризовал дом Горелкин.

Исходя из информации, опубликованной в налоговой декларации, площадь дома превышает 280 квадратных метров. "Недвижимое имущество в пользовании: земельный участок, 1788 квадратных метров, жилой дом, 281,5 квадратных метров", — говорится в декларации Тулеева за 2016 год.

Первые посетители

Корреспондент РИА Новости съездил в пригород Кемерово и убедился, что резиденция Тулеева в селе Мазурово по-прежнему строго охраняется.

От трассы М-53 к ней ведет неприметный поворот, въезд на который запрещен "кирпичом". Несмотря на знак, к резиденции проложены 600 метров хорошей автомобильной дороги, а у самой резиденции, на небольшой парковке, стоят три автомобиля недорогих марок, вероятно, работников.

C дороги хорошо видно, что резиденцию окружает только сосновый лес, никаких других строений тут нет. Въезд в резиденцию закрывают ворота. Рядом стоит светофор, на котором горит красный свет. Из асфальта поднимается барьер-автомат, преграждающий дорогу.

Вежливые охранники на просьбу корреспондента РИА Новости отказались позвать хозяина резиденции или кого-то из его помощников, а также сообщить, дома ли Тулеев. "Вы сегодня первые посетители", — сказал охранник.

Может стать сенатором

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России института истории, государственного управления и международных отношений Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов считает, что Тулеев может занять место депутата областного совета Кузбасса, но вряд ли сделает это, более вероятно, что он станет сенатором от исполнительной власти региона.

Во вторник анонимные Telegram-каналы сообщили, что Тулеев может занять место председателя облсовета Кузбасса, что в том числе позволит ему блокировать инициативы врио главы Кузбасса Сергея Цивилева. По данным канала, Тулееву уже ремонтируют кабинет.

"С точки зрения законодательства, это возможно, потому что у Тулеева, который на выборах в областной совет в 2013 году возглавлял список "Единой России", право получения мандата сохранено. То есть если кто-то из депутатов откажется от мандата, он (Тулеев) имеет право принять его", — сказал Коновалов РИА Новости.

По его словам, вопрос в другом — зачем это Тулееву, в том числе с точки зрения перспектив блокирования инициатив Цивилева.

"Тулеев — человек мудрый, прекрасно понимает, что кандидатура Цивилева согласована с президентом и является его креатурой, поэтому уж точно никакие инициативы руководителя области он блокировать не будет", — отметил политолог.

Коновалов считает, что сам факт приобретения депутатского статуса Тулееву тоже ни к чему. Он напомнил, что действует закон о народном губернаторе, в соответствии с которым у Тулеева есть право нахождения в здании обладминистрации, ему положен кабинет. "И если какой-то кабинет ремонтируют, это не означает, что это именно кабинет председателя облсовета", — заметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что после отставки Тулеева автоматически стал вакантным пост члена Совета Федерации от органа исполнительной власти региона. "Я не исключаю, что Тулеев может воспользоваться этим статусом, тем более в Совете Федерации много возрастных сенаторов, и Тулеев будет там органично смотреться, — сказал политолог. — Мне кажется, сейчас нет никакого смысла Тулееву возглавлять облсовет перед новой избирательной кампанией, есть другие возможности для использования опыта".