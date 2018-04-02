МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Во время телефонной беседы, которая состоялась 20 марта, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести двухстороннюю встречу в Вашингтоне. Об этом на брифинге рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — добавил он.

В то же время он подчеркнул, что саммит возможен только во второй половине года.

Ушаков также обратил внимание на очередной "сбой" в отношениях между странами. Он, в частности, упомянул высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства в Сиэтле.

"На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", — сказал помощник президента, отметив, что по этой причине переговоры о встрече на высшем уровне прекратились.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили урегулирование в Сирии и конфликт в Донбассе. Кроме того, была затронута тема возможного саммита США и КНДР.